Rennes Le Diapason Ille-et-Vilaine, Rennes Rencontres 1jeune1solution – Bretagne Le Diapason Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Rencontres 1jeune1solution – Bretagne Le Diapason, 14 septembre 2021, Rennes. Rencontres 1jeune1solution – Bretagne

Le Diapason, le mardi 14 septembre à 14:00

A l’occasion de l'[événement de rentrée #PlanèteR1](https://agenda.univ-rennes1.fr/events/planete-rennes-1-campus-beaulieu), les rencontres nationales #1jeune1solution font étape à Rennes pour vous présenter ce dispositif de soutien, en partenariat avec Pôle Emploi. * [+ de 15 000 offres de jobs étudiant sont en ligne](1jeune1solution.gouv.fr/jobs-etudiants.), dans des domaines variés (garde d’enfants, aide-ménagère, animation, hôtellerie-restauration, vente…). * D’une durée de moins de quinze heures par semaine (pour préserver des conditions d’études de qualité). Ils viennent compléter les services de la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr, aujourd’hui riche de plus de 400 000 offres d’emploi dédiées aux jeunes, et d’autres ressources telles que : * [1 simulateur](https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides) pour connaître les aides, * 1 page pour savoir comment être [soutenu financièrement pour passer le permis de conduire](https://www.1jeune1solution.gouv.fr/article/des-aides-pour-financer-son-permis-de-conduire), * [l’opération 1jeune 1 mentor](https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat) pour être accompagné pendant son parcours scolaire, dans ses choix d’orientation ou en phase d’insertion professionnelle. Vous avez moins de 30 ans ? Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un apprentissage ? Trouvez des opportunités lors de ce rendez-vous ! Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason Rennes