La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 13 novembre à 18:00

La science se passe en ligne ! Les vidéastes sont aujourd’hui nombreux à se saisir de sujets scientifiques, sur Youtube ou Twitch. Le nombre de leurs abonnés et la qualité de leurs vidéos témoignent d’une petite révolution sur la manière d’interroger les savoirs et de les partager. Lors de cette rencontre, échangez avec eux sur ces pratiques. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Rencontre – Sciences Avec Chloé et Alex de Superama, Yoran du Muséum des pourquois et Tom de Qu’est ce que Tu GEEKes ? La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T20:00:00

