**Le Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône** invite tous les entrepreneurs du territoire à découvrir un nouveau format à ajouter à leurs agendas : les **Rencontr’Eco**. Ces rendez-vous de fin de journée (17h-19h) seront des moments privilégiés pour partager et échanger sur des sujets économiques qui touchent les entreprises. Le **2 mars 2022**, le MEDEF Lyon-Rhône organise une Rencontr’Eco de présentation et de décryptage sur le sujet de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) de Lyon. Cet événement sera l’occasion d’aborder les nouveaux dispositifs et mesures qui impacteront les entreprises pour les prochaines années. Divers acteurs majeurs du territoire viendront témoigner et partager leur démarche sur ce sujet. Programme ——— * 17h : Mot d’Accueil * 17h15 : Présentation de la ZFE, contexte, échéances et enjeux. * 17h40: Témoignages et partage d’expériences * 18h30 : Echange avec la salle * 19h : Fin Intervenants ———— * Cyril Chassagnard – Président de la Commission Environnement et Croissance Durable du Mouvement des Entreprises de France Lyon Rhône et Directeur Régional Centre Est – Véolia Eau * Jérémy Thillet – Responsable Territorial – CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne * Edouard Villotte – Directeur Régional AURA – Total Energies * Jean-Christophe Laugier – Directeur Régional Sud-Est – Océa Smart Building Informations et Inscription ————————— **Lieu :** 60 avenue Jean Mermoz, Lyon 69008/Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône. Parking visiteur gratuit au 49 rue professeur Morat.

