Le Sax, le mardi 19 avril à 19:30

[Le Sax](https://lesax-acheres78.fr/) à Achères accueille Marie Britsch pour une rencontre sur “Comment promouvoir son projet artistique auprès des médias ?” Marie Britsch évolue depuis plus de 20 ans, dans le secteur de la culture et de la communication. Elle viendra présenter son métier et livrera quelques astuces pour bien développer son projet artistique auprès des médias ! **Inscriptions :** [[https://urlz.fr/hVCt](https://urlz.fr/hVCt)](https://urlz.fr/hVCt)

Comment promouvoir son projet artistique auprès des médias ? Le Sax 2 rue des champs Achères

2022-04-19T19:30:00 2022-04-19T21:30:00

