Figeac Lot Rendez-vous proposé par la librairie Le Livre en fête Que serait Michel Foucault sans ses bibliothèques, Galilée sans sa lunette, Jules

Maciet sans ses ciseaux ? La recherche scientifique progresse aussi par l’usage d’objets matériels. Qu’ils permettent l’observation, le classement ou la hiérarchisation des données, ils sont indispensables à de nombreux chercheurs pour voir les savoirs.

Rencontre avec le sociologue Jean- François Bert

Rencontre avec le sociologue Jean- François Bert

Rencontre proposée dans le cadre Eurêka ! Champollion 2022

