Rencontre « Vivre le sport et l’école en situation de handicap » Le Comptoir Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Après une première séance concernant la matérialité des handicaps au plan historico-archéologique, cette rencontre abordera, pour l’époque contemporaine, l‘accessibilité des personnes en situation de handicap aux activités sportives et éducatives.

Le Comptoir dispose d’un fonds éditorial de plus en plus

conséquent consacré aux questions du handicap et aux enjeux sociaux de

son inclusion dans les sociétés. L’arrivée de la revue Alter, European Journal of Disability Research désormais éditée par les Éditions de l’EHESS, a décidé d’une programmation commune sur ces questions à traiter en miroir.

Comment y accèdent-elles dans la vie quotidienne ? À quels

dispositifs spécifiques ont-elles recours ? À quelles difficultés

sont-elles confrontées et comment les dépassent-elles ?

Les intervenant.e.s

Martial Meziani : MCF HDR – Sciences de l’éducation et de la formation, Laboratoire École, Mutations, Apprentissages (EMA, EA 4507)

sociales de l’Université de Paris Nanterre, spécialiste des Sciences et

techniques de l’activité physique adaptée, des pratiques sportives,

physiques ou motrices partagées.

: chercheur émérite en Sciences sociales de l’Université de Paris Nanterre, spécialiste des Sciences et techniques de l’activité physique adaptée, des pratiques sportives, physiques ou motrices partagées. Isabelle Ville : directrice de recherche Inserm, directrice d’études EHESS, Centre d’étude des mouvements sociaux

Les ouvrages

Regards croisés sur le handicap en contexte francophone

Maria Fernanda Arentsen, Florence Faberon

Cet ouvrage ambitionne de consolider le champ des études francophones

sur le handicap et d’interroger la citoyenneté des personnes en

situation de handicap. Il exprime une démarche pluridisciplinaire et il

aspire, comme le programme Handicap et citoyenneté, coporté par les

Universités Clermont Auvergne et de Saint-Boniface, au sein duquel il

s’inscrit, à rendre visible et central le handicap vécu en contexte

francophone et à fournir des outils pour la réflexion scientifique et

pour l’action politique vers un futur inclusif.

Alter, European Journal of Disability Research, n° 17/2

Comment faciliter la participation sociale en contextes scolaires et

professionnels de jeunes atteints de mucoviscidose ? Par quels processus

complexes les troubles du spectre de l’autisme renforcent-ils la

vulnérabilité des personnes atteintes ? Quel est le décalage entre les

objectifs poursuivis par les autorités municipales dans l’emploi des

personnes en situation de handicap et les les progrès réels ?

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

FMSH Vivre le sport et l’école en situation de handicap