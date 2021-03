Rencontre virtuelle avec Joy Sorman, 31 mars 2021-31 mars 2021, Brest.

Rencontre virtuelle avec Joy Sorman 2021-03-31 18:00:00 – 2021-03-31 Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues

Brest Finistère Brest

À la folie – éd. Flammarion

Durant toute une année, Joy Sorman s’est rendue au pavillon 4B d’un hôpital psychiatrique et y a recueilli les paroles de ceux que l’on dit fous et de leurs soignants. De ces hommes et de ces femmes aux existences abîmées, l’auteure a fait un livre dont Franck, Maria, Catherine, Youcef, Barnabé et Robert sont les inoubliables personnages. À la folie est le roman de leur vie enfermée.

Pour vous inscrire, envoyez un mail à reservation@librairiedialogues.fr.

+33 2 98 44 88 68 https://www.librairiedialogues.fr/

