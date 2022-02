Rencontre : Vincent Cocquebert Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre : Vincent Cocquebert Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn

2022-02-26

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn EUR 10 Autour du livre “La civilisation du cocon” pour en finir avec la tentation du repli sur soi. Autour du livre “La civilisation du cocon” pour en finir avec la tentation du repli sur soi. +33 6 82 49 47 05 Autour du livre “La civilisation du cocon” pour en finir avec la tentation du repli sur soi. Pingouin alternatif

Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques