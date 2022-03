Rencontre : Vichy et les Juifs. Quand la mémoire se joue de l’histoire Mémorial de la Shoah, 14 avril 2022, Paris.

À l’occasion de la parution de La Falsification de l’Histoire. Eric Zemmour, les droites, Vichy et les Juifs de Laurent Joly, Grasset, 2022, et de Une énigme française. Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n’ont pas été déportés ? de Jacques Semelin et Laurent Larcher, Albin Michel, 2022.

Quand de vieilles croyances éculées et mensongères refont surface dans le débat public, l’historien se doit d’exposer au plus grand nombre sa boîte à outils, sa méthode et son raisonnement.

En examinant l’historiographie et les politiques mémorielles de 1945 à nos jours, Laurent Joly montre que les laudateurs actuels de Vichy n’ont rien inventé et qu’ils s’inscrivent dans la tradition politique du « nationalisme ethnique ». Jacques Semelin et Laurent Larcher battent en brèche l’opinion selon laquelle Vichy aurait sauvé les Juifs, en déclinant la conjonction de facteurs qui a permis aux trois quarts des Juifs de France d’échapper à la déportation.

En présence des auteurs.

Animée par Chloé Leprince, historienne et journaliste à France Culture.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004

