Bussy, Terrain de Tennis Haute-Vienne Eymoutiers Rdv à 14h30, Bussy Terrain de tennis. 10€/ad, 5€/enf. Equipement personnel : chaussure de marche, vêtement adapté, boisson. Rens/ Résa : 07 68 52 94 06 Balade découverte des plantes sauvages comestibles. Spéciale jeunes pousses dans la vallée de la Vienne.

– Reconnaissance et détermination des plantes grâce à nos cinq sens, éléments de botaniques

– Bases pour faire des cueillettes en toute confiance et dans le respect du milieu et des plantes. Risques de confusions.

– Suggestions pour la cuisine sauvage du printemps.

