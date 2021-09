Rencontre Une architecture engagée, Christophe Hutin ESAM Caen, 8 octobre 2021, Caen.

*** Vendredi 08 octobre 2021, 20h-21h30 *** Une architecture engagée sur l’habitat Christophe Hutin, architecte voyageur Voyageur et architecte, Christophe Hutin s’engage sur la question de l’habitat en Afrique du Sud : il y expérimente l’économie de moyens, le faire ensemble, l’altérité qu’il place depuis au centre de son travail. Aujourd’hui, alors que les enjeux sociaux et environnementaux sont incroyables, que les dynamiques à l’œuvre s’accélèrent, il prône un décentrage et de considérer les problèmes comme des ressources. Son travail repose sur la liberté d’usage, l’intégration des usagers de l’architecture, la transformation de l’existant, la reconnaissance de la performance communautaire comme ressource d’un projet. Il considère l’architecture comme un voyage physique et de l’esprit, voyage auquel il nous invite pendant cette rencontre. Animation : Christine Leconte, architecte-urbaniste, membre du commissariat collégial de la biennale Avec Christophe Hutin, architecte, commissaire du Pavillon Français de la biennale de Venise 2021, enseignant chercheur titulaire à l’école nationale supérieure de Bordeaux, lauréat du prix Mies van der Rohe pour l’opération Grand Part à Bordeaux avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ° A l’ESAM. Gratuit. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso : [[https://www.helloasso.com/…/biennale-6-rencontre-avec](https://www.helloasso.com/…/biennale-6-rencontre-avec)](https://www.helloasso.com/…/biennale-6-rencontre-avec)… ◾ Cette rencontre est programmée dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021. ◾ ° SITE INTERNET [www.biennalearchi-caen.com](http://www.biennalearchi-caen.com) ° PROGRAMME COMPLET à télécharger [[https://cutt.ly/EEwsnia](https://cutt.ly/EEwsnia)](https://cutt.ly/EEwsnia) ° PASS SANITAIRE : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Crédit photo : Rodolphe Escher

