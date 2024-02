Rencontre Une après-midi avec Françoise Legendre Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye, samedi 13 avril 2024.

Rencontre Une après-midi avec Françoise Legendre Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye Manche

Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement :

Françoise Legendre aime écrire des livres qui touchent les enfants, mais aussi les adultes, les parents ou les grands-parents ! La mémoire – personnelle, familiale, historique – habite ses romans et albums et permet de partager l’émotion autour de moments forts de l’Histoire. Traverser le siècle dernier grâce à une merveilleuse nappe brodée (La nappe blanche) ou vivre, à travers les yeux d’un enfant, un moment grave – la Nuit de cristal en 1938 (Le soulier noir) deux beaux exemples d’une œuvre sensible et accessible à tous.

Tout public, gratuit

En présence de la Maison du Livre de la Haye

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

