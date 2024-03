Rencontre trimestrielle porteurs de projets ESS Le Bus Magique Lille, vendredi 12 avril 2024.

Rencontre trimestrielle porteurs de projets ESS Chaque trimestre, nous organisons un temps d’échanges avec des porteurs de projets qui s’inscrivent dans l’Economie Sociale et Solidaire. Vendredi 12 avril, 10h00 Le Bus Magique ! SUR INSCRIPTION : envoyez un mail lebusmagique.lille@gmail.com !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T10:00:00+02:00 – 2024-04-12T11:30:00+02:00

Julie & Julien ont mis ce rdv en place parce qu’ils adorent accompagner les personnes qui viennent leur partager leurs aventures dans leur portage de projet, communiquer leur expériences, leurs conseils, leurs espoirs et… leurs déboires ! Sauf que ça tient difficilement dans leur calendrier alors ils ont imaginé ce format de groupe.

Si tu es intéressé.e, inscris-toi et prépare tes questions, tu peux même nous les envoyer en avance si tu le souhaites. Cela nous permettra de répondre au mieux à toutes vos interrogations, dans la mesure où il nous sera impossible de déborder sur le timing de fin de rencontre (on enfile nos tabliers en on retourne en cuisine à 11h30 pour assurer le service de 12h ☺).

Modalités :

Entrée gratuite – Sur inscription

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France