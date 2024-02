[rencontre] Traverser les écrans · Natacha Vellut, Dork Zabunyan & Stéphanie Airaud La Maison des métallos Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 18h00 à 19h30

.Tout public. payant

durée 1h30

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans condition)

gratuit sur présentation du billet du spectacle Vidéo-Like

réservation conseillée

la rencontre sera interprétée en langue des signes française (LSF)

Cette rencontre s’articule autour du rapport que nous entretenons avec les écrans et les images qu’ils charrient, à titre individuel ou collectif.

avec Natacha Vellut, psychologue-chercheuse et psychanalyste, spécialiste des Hikikomori & Dork Zabunyan, professeur en études cinématographiques qui a récemment publié Jacques Rancière et le monde des images (2023) et Fictions de Trump – Puissance des images et exercices du pouvoir (2020).

Bibliographie

↘

Dork Zabunyan, Fictions de Trump – Puissance des images et exercices du pouvoir, Le Point du Jour (2020

Dork Zabunyan, Jacques Rancière et le monde des images, Mimésis (2023)

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

