Rencontre « Travail, migration et langue » France Travail Paris, mercredi 20 mars 2024.

Rencontre « Travail, migration et langue » Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mercredi 20 mars, 14h00 France Travail événement interne à France Travail Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

En ce jour de célébration de la Langue française et de la Francophonie, la Direction territoriale parisienne de France Travail propose à ses cadres psychologues du travail un webinaire sur le thème « Travail, migration et langue ».

C’est l’occasion de présenter trois dispositifs portés par des partenaires de France Travail : le réseau EIF-FEL (plateforme de diagnostics linguistiques), Savoirs pour réussir Paris (lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme) et le Programme AGIR (Accompagnement global et individualisé des réfugiés).

France Travail 21 rue des Ardennes 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdmNTBjOWQtMmMwMC00ZDJmLWJjOGQtZDE3NmE4YTQ4OGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%2242acab4d-0281-4116-ba00-014e66549211%22%7d

#apprentissage #illettrisme #languefrançaise #migrants #réfugiés #francophones #accompagnement #formation #compétences #webinaire #FranceTravail #CEFIL #SPR #FTDA

SPR 75