2022-08-07

Tende 06430 Rencontre transfrontalière au col du Sabion, lieu de passage depuis le Néolithique avec Luca Giraudo, Ornithologue-Accompagnateur Moyenne Montagne, un garde-moniteur du Mercantour et un garde de l’Alpi-Marittime. Sur réservation. +33 4 83 93 98 82 Tende

