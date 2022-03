Rencontre : Traduire en justice les génocidaires rwandais en France Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre : Traduire en justice les génocidaires rwandais en France Mémorial de la Shoah, 10 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

28e commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda -Actualité des procès après le TPIR : constat, enjeux et perspectives En présence de Dafroza Mukarumongi‐Gauthier, cofondatrice du CPCR (Collectif des parties civiles pour le Rwanda), d’Alain Gauthier, président du CPCR, et d’Alexandre Kiabski, avocat pour le CPCR. Animée par Marcel Kabanda, historien. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/traduire-en-justice-les-genocidaires-rwandais-en-france https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial Conférence;Histoire;Solidarité

