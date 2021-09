Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Rencontre « Tintin et la musique » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Lorsqu’on évoque la place de la musique dans les albums de Tintin, on pense tout de suite à la Castafiore et son Air des bijoux ! Pourtant les albums d’Hergé dissimulent une foule d’autres références musicales, de l’opéra à l’opérette, en passant par la chanson, les chants de marins ou les musiques traditionnelles des pays les plus exotiques, des Andes au Tibet en passant par le Congo ou le Japon. Accessible aux auditeurs de 7 à 77 ans, bien sûr, cette conférence familiale passe en revue avec humour et tendresse toutes les musiques qui ont inspiré Hergé pour l’écriture des albums de Tintin, en les remettant dans leur contexte : celui de l’album, mais aussi le contexte historique, culturel, sociétal ou politique… Présentation : Alexis Descharmes, dans le cadre du Festival Pages d’Automne. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre.

