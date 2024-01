Rencontre : Thomas Snégaroff La Galerne Le Havre, mardi 6 février 2024.

Rencontre : Thomas Snégaroff La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Thomas Snégaroff est journaliste sur France 5 (C politique) et historien. Il est notamment l’auteur de plusieurs essais sur les Etats-Unis et du roman « Putzi, le pianiste d’Hitler ».

Il vient présenter à La Galerne son nouveau roman, « Les vies rêvées de la baronne d’Oettingen ».

Habité par le souvenir des récits de son arrière-grand-père, imprimeur d’art, qui fut son contemporain et son ami, Thomas Snégaroff est parti à la recherche du destin de cette mystérieuse exilée. Née en Ukraine avant de devenir une des plus brillantes figures de la Belle Époque, elle a côtoyé Apollinaire, Modigliani, Max Jacob, le Douanier Rousseau avant de finir sa vie dans l’anonymat et la pauvreté.

Tout public

Entrée libre, sur inscription

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Début : 2024-02-06 18:00:00

