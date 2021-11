Servaville-Salmonville Servaville-Salmonville 76116, Servaville-Salmonville Rencontre théâtrale Servaville-Salmonville Servaville-Salmonville Catégories d’évènement: 76116

Rencontre théâtrale
Salle Polyvalente, 70 Rue des Rougemonts
Servaville-Salmonville 76116
13 novembre 2021

Venez nombreux assister aux pièces de théâtre : Quel diable d'homme (avec le théâtre d'Epicure) et L'idéal mari (avec la troupe "les sans blanc" !) / Pass sanitaire obligatoire.

Contact: ascsservaville@gmail.com / +33 6 76 87 24 92

