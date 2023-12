Rencontre théâtrale Bibliothèque Oscar Wilde Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

En partenariat avec Les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T.) la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre théâtrale autour du thème : Comment parler du genre dans le théâtre jeunesse ?

Avec les autrices Catherine Benhamou et Catherine Zambon.

La rencontre sera animée par Lise Martin, autrice et vice-présidente des E.A.T.

Catherine Benhamou a été

formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique CNSAD.

Ses

textes sont mis en scène et sélectionnés par de nombreux comités de lecture et

elle est accueillie régulièrement en résidence à la Chartreuse CNES. Elle a

obtenu plusieurs bourses du CNL, et des commandes d’écriture de la SACD

d’ARTCENA, du TNS, du Théâtre du Pélican, des Collectifs Créatures, et

Debout…

Elle

a été lauréate du Grand Prix de Littérature Dramatique Artcena 2020 pour Romance.

Elle enseigne depuis septembre

2020 à l’Institut d’Études Théâtrales-Université Paris III-Sorbonne Nouvelle

ainsi qu’à Aleph-Écriture.

Catherine Zambon est auteure

et d’origine italienne.

Elle accompagne des équipes de

théâtre, de danse, de marionnettes. Elle a obtenu divers prix, a reçu plusieurs

bourses (CNL, DMDTS), effectué des nombreuses résidences de La Chartreuse au

Dauphiné, en traversant les terres industrielles du plateau de Creil ou les

paysages d’altitude de Lozère.

Ses textes s’adressent à un

public adulte et à un public jeunesse. Ils sont souvent mis en scène. Parfois

par elle-même. Son écriture piste l’oralité, le vivant, s’inspirant

profondément des mouvements sociétaux de notre époque

Lise Martin est

l’autrice de plus d’une vingtaine de pièces jeune public et tout public. Ses

textes sont publiés aux Éditions Théâtrales, Lansman, La Fontaine…

Elle a été

lauréate du Centre Européen des Lettres et a reçu plusieurs distinctions

et bourses (Fondation Beaumarchais, CNL, VIRGULE SACD, Théâtre National de

Toulouse), et a été en résidences à La Chartreuse CNS, Théâtre du Pellican,

Hippodrome de Douai Scène Nationale…Sa pièce Terres ! a été

nominée aux Molières.

Elle a

répondu à des commandes d’écriture pour des compagnies théâtrales Jeune public

et marionnettes (Javah, Flash Marionnettes…).

Elle anime de nombreux

ateliers d’écriture et enseigne la dramaturgie à l’université de Paris-Diderot

et « les voix adolescentes dans le théâtre jeunesse » à l’Institut d’Études

Théâtrales-Université Paris III-Sorbonne Nouvelle.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Contact : https://www.eatheatre.fr/fiche_evenement/rencontre-a-la-bibliotheque-oscar-wilde-le-genre/ +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

