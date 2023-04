Rencontre théâtrale avec Simon Diard et Thibault Galis Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre théâtrale avec Simon Diard et Thibault Galis Bibliothèque Oscar Wilde, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit Réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou www.bibliocite.fr/evenements En partenariat avec Le Théâtre Ouvert, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre sur le thème : mettre en scène les peurs de la jeunesse. Ancrées dans une réalité contemporaine des angoisses de la jeunesse, les écritures de Simon Diard et de Thibaut Galis partagent ce besoin de raconter les forces et les fragilités de l’existence. Au cœur de leurs pièces, les personnages explorent la solitude de l’intime, leur lien avec les autres, leur désir de vie. Les adultes y ont une place à part. En toile de fond, l’absence et la disparition hantent leurs vies imaginaires. Pourtant Simon Diard et Thibaut Galis ont un processus de création différent. À travers leur expérience, cette soirée questionnera la façon dont le théâtre contemporain s’empare des peurs de la jeunesse aujourd’hui. Simon Diard écrit pour le théâtre, il a publié trois pièces dans la collection « Tapuscrit » de Théâtre Ouvert (La fuSillade sur une plage d’Allemagne, Paranoid Paul, Wunderkind). Lauréates de l’Aide à la création d’ARTCENA et du CNL, elles sont mises en scène par Marc Lainé à Théâtre Ouvert et au Théâtre National de Strasbourg, Luc Cerutti aux Plateaux Sauvages avec le chanteur Mathieu Lescop, Bastien Semenzato au Théâtre Saint-Gervais de Genève. Thibaut Galis est auteur, metteur en scène et comédien. Pendant sa formation universitaire en Master Mise en scène et Dramaturgie à Nanterre, il écrit sa première pièce Penché au bord du monde, une réécriture du mythe des Atrides, qu’il monte avec la compagnie Médusée l’année suivante. En 2021, il commence ensuite à écrire Sortir de la Nuit, sa deuxième pièce. Elle sera mise en espace les 14 et 15 Février 2023 à Théâtre Ouvert. Thibaut écrit des textes de (auto)fictions publiées dans certaines revues papiers ou numériques (Les Embrouillonnements, Friction Magazine). Modérée par Véronique Hotte, critique littéraire, autrice, fondatrice du blog Hottello. Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris Contact : www.bibliocite.fr/evenements

©Christophe Raynaud de Lage

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Oscar Wilde Adresse 12 rue du Télégraphe Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Bibliothèque Oscar Wilde Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre théâtrale avec Simon Diard et Thibault Galis Bibliothèque Oscar Wilde 2023-05-13 was last modified: by Rencontre théâtrale avec Simon Diard et Thibault Galis Bibliothèque Oscar Wilde Bibliothèque Oscar Wilde 13 mai 2023 Bibliothèque Oscar Wilde Paris Paris

Paris Paris