Rencontre théâtrale pour la pièce de Bernard-Marie Koltès, La nuit juste avant les forêts, programmée au Théâtre de la Croisée des Chemins jusqu’au 8 mai 2022 La bibliothèque Oscar Wilde vous propose cette rencontre. LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS de Bernard-Marie KOLTÈS Roger Davau, metteur en scène, Christophe Hatey, comédien, viennent présenter leur spectacle et échanger autour de cette œuvre forte d’un grand auteur contemporain. Des coins sombres jaillit la lumière, faible, folle et fragile de l’homme sans travail, sans proches, sans toit Il est un marginal, un SDF comme on en croise parfois. Il est seul, égaré dans une rue de nos cités. Dans son délire, il se met à parler. Parler, c’est son espoir. L’espoir d’être entendu L’espoir de pouvoir se réchauffer, de pouvoir se raconter Echanger, crier Pleurer, aimer Vivre enfin En homme debout. Du 13 mars au 8 mai, jeudis à 21h et dimanches à 19 h (relâche le 1er mai) www.theatrelacroiseedeschemins.com 01 42 19 93 63 Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe Paris 75020

Contact : 01 43 66 84 29 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.theatrelacroiseedeschemins.com/spectacles/la-nuit-juste-avant-les-for%C3%AAts Théâtre

