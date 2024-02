Rencontre théâtrale avec Isabelle Lafon Bibliothèque Oscar Wilde Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

En partenariat avec le Théâtre National de la Colline, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre avec Isabelle Lafon et son équipe artistique pour la présentation de sa nouvelle création : Cavalières

Une première rencontre autour du spectacle Je

pars sans moi les avait réunies à la Bibliothèque Oscar Wilde en 2023. Dans

le cadre de la création du spectacle Cavalières, Isabelle Lafon et

l’équipe artistique échangeront sur leur processus de création, écriture de

plateau qui s’invente dans l’instant, sur les thématiques de l’impertinence et

du fait de faire famille autrement, de Fernand Deligny à Donna Haraway.

CAVALIÈRES

Conception et mise en scène Isabelle Lafon

Du 5 au 31 mars 2024 au Théâtre de la Colline

Qui sont-elles ? Et pour qui se prennent-elles ces quatre

femmes d’âge et de milieux différents ? Quel est le rapport au cheval ?

Sont-elles fougueuses ? Oui, certainement.

Elles ont en commun d’être très « cavalières » au sens

d’avoir un comportement impertinent, insolent, audacieux. Et elles montent

facilement sur leurs « grands chevaux ».

Elles aiment s’écrire des lettres. Elles aiment raconter des

histoires et vont tenter ensemble d’ouvrir une brèche dans le quotidien.

Réunies autour de la petite Madeleine et de son handicap, elles vont tour à

tour en prendre soin. Elles veulent tout s’autoriser, elles veulent faire

parler le mystère et l’absence, provoquer l’inattendu.

Inscription

auprès de la bibliothèque au 01 43 66 84 29 ou sur le formulaire suivant :

Rencontre

Isabelle Lafon à la Bibliothèque Oscar-Wilde | Théâtre National de la Colline

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020

Contact : https://www.colline.fr/spectacles/cavalieres +33143668429 https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde Rencontre Isabelle Lafon à la Bibliothèque Oscar-Wilde | Théâtre National de la Colline

Isabelle lafon