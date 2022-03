Rencontre théâtrale avec Claudine Galéa et Cécile Brune pour la pièce “Au bord” Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre théâtrale avec Claudine Galéa et Cécile Brune pour la pièce “Au bord” Bibliothèque Oscar Wilde, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

À l’occasion de l’accueil du spectacle Au Bord au théâtre de La Colline, mis en scène par Stanislas Nordey, Claudine Galea, l’autrice, et Cécile Brune, l’interprète, converseront à la bibliothèque Oscar Wilde autour de l’écriture de l’intime et de son incarnation au plateau. L’occasion d’interroger la complicité éprouvée entre comédienne et écrivaine, le vertige partagé sur le fil de l’écriture. AU BORD

Texte Claudine Galea, Mise en scène Stanislas Nordey, avec Cécile Brune du 15 mars au 9 avril 2022 Du mercredi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h Durée 1H En 2004, la photo d’une jeune militaire américaine tenant en laisse un prisonnier nu et à terre dans la prison d’Abou Ghraib en Irak paraît dans la presse. L’écrivaine, Claudine Galea, la découvre et, sous le choc, l’épingle sur son mur de travail. Qu’est-ce que ce cliché déclenche en elle ? Pendant quinze mois, elle tente d’écrire sur « la possibilité de la torture et de l’horreur », n’aboutit pas, se trouve constamment rejetée aux marges, au bord de son sujet. Jusqu’à ce qu’elle parvienne à articuler, dans le jaillissement d’une langue poétique et crue, ce que cette image fait ressurgir des rapports de pouvoir, de la volonté d’humiliation, de l’enfance, de la sexualité. Stanislas Nordey donne corps, sous les traits de la comédienne Cécile Brune, à cette parole hors norme, où une femme ose s’attaquer à l’inhumain pour en extraire une force de vie. Théâtre National – La Colline 15 rue Malte-Brun

75020 Paris Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe Paris 75020 Contact : 01 43 66 84 29 bilbiotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.colline.fr/spectacles/au-bord Théâtre

