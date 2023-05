Rencontre théâtrale autour de la pièce « Par la mer » Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 17h00

Public adultes. gratuit

En partenariat avec le Théâtre National de La Colline, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre avec avec Anaïs Allais Benbouali, autrice et metteuse en scène et Gaëlle Clérivet, comédienne Poursuivant, avec Par la mer, un travail d’écriture par intuition, Anaïs Allais Benbouali puise dans sa biographie une matière à fiction. Chez elle, l’écriture emprunte des chemins de sous-bois, faite de rencontres du hasard, de collecte des matériaux du passé pour réparer le présent. Lors de cette rencontre, les équipes de la Colline et de la Bibliothèque vous proposent de découvrir le processus d’écriture et de mise en scène qui a conduit à la création du spectacle. PAR LA MER [QUITTE À ÊTRE NOYÉES] Texte et mise en scène Anaïs Allais Benbouali

Du 23 mai au 18 juin Anaïs Allais Benbouali poursuit une démarche d’écriture qui crée des liens entre deux rives de la Méditerranée, entre hier et aujourd’hui, pour rétablir un dialogue demeuré longtemps impossible.

Sur une plage comme une page blanche, dans une maison, un groupe de femmes se réunit, décidées à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Chacune pourrait être fille ou mère de l’autre. Chacune tente, dans les flots, de reprendre pied dans son propre récit. Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris Contact : https://www.colline.fr/spectacles/par-la-mer-quitte-etre-noyees 01 43 66 84 29 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

