Rencontre théâtrale autour de la pièce « L'enfer » de Henri Barbusse Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Le samedi 18 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

Public adultes. gratuit

La bibliothèque oscar Wilde vous propose une rencontre avec Jacques Elkoubi Avec Jacques Elkoubi, metteur en scène et comédien.

Une conférence-rencontre autour de Henri Barbusse, pour les 150 ans de sa naissance. Et à l’occasion de la reprise de l’adaptation de son roman L’Enfer.

Créé au Théâtre de l’Essaïon en septembre 2022, le spectacle est repris du 9 octobre au 18 décembre 2023 au Studio Marie Bell du Théâtre du Gymnase, à Paris. Cette conférence présentera l’auteur Henri Barbusse, son œuvre, la genèse du spectacle et l’art de l’adaptation, à travers exemples et extraits – lus ou joués. Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris Contact : +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

