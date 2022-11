Rencontre théâtrale autour de la pièce Gretel, Hansel et les autres Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre théâtrale autour de la pièce Gretel, Hansel et les autres Bibliothèque Oscar Wilde, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit

La bibliothèque Oscar Wilde en partenariat avec le théâtre national de La Colline vous propose une rencontre avec l’auteur et metteur en scène Igor Mendjisky Gretel, Hansel et les autres est la première création d’Igor Mendjisky destinée à toute la famille, ancrant le célèbre conte populaire dans le quotidien d’un enfant d’aujourd’hui, projetant qu’il est essentiel, à tout âge, d’attiser sa curiosité à découvrir le monde et de cultiver l’émerveillement. Cette rencontre avec l’auteur et metteur en scène Igor Mendjisky permettra d’échanger autour de la réécriture du conte Hansel et Gretel, et du processus de création théâtrale pour la jeunesse. Parents et enfants, vous pourrez poser ensemble toutes vos questions sur le spectacle. GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES Du 1er au 17 décembre 2023

À partir de 7 ans Un soir après l’école, tout le monde cherche Gretel et Hansel qui ne sont pas rentrés chez eux. Leurs parents d’habitude très occupés ont peur, la police enquête, la nounou pleure et tout le monde s’inquiète. La sœur et le frère, eux, ont choisi de fuir un monde sans saveur pour affronter leur destin. Ils font face dans la forêt aux plus grandes expériences de leur jeune vie : l’émancipation, la solitude, le mystère de la nature, la peur et l’amour fraternel. Réservations et informations : billetterie@colline.fr ou 01 44 62 52 52 Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris Contact : https://www.colline.fr/spectacles/gretel-hansel-et-les-autres bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

