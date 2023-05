Rencontre théâtrale autour de la pièce Barbe Bleue d’Amélie Nothomb Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En partenariat avec Artistic Théâtre, la bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre avec Frédérique Lazarini, metteure en scène et Hugo Givort, vidéaste La réécriture des contes offre aux auteurs un espace de liberté, de

contraintes ludiques ou de re-création décalée : ils peuvent se tenir assez

sagement dans la trame, ou la tordre, l’inverser, la contourner… Amélie

Nothomb inscrit la figure de Barbe-Bleue dans une fiction contemporaine : on

est à Paris, dans l’hôtel particulier de Don Elemirio, un noble espagnol,

solitaire, nostalgique, amateur de photographie argentique. Par le biais d’une

annonce, il propose à la location une chambre très bon marché pour laquelle la

jeune Saturnine vient présenter sa candidature. Elle apprend que si huit femmes

ont déjà obtenu cette colocation, elles ont aussi disparu. La grande

modernité de cette version d’Amélie Nothomb réside dans la posture de

l’héroïne, audacieuse, vive d’esprit, qui va peu à peu, engageant un duel sans

merci, prendre le dessus et mettre en déroute le monstre mélancolique, tordant

La pièce est programmée depuis le 27 février 2023. Une reprise a commencé le 9 mai avec une nouvelle distribution.

