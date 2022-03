Rencontre Terre 2 Cultures Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre Terre 2 Cultures Bibliothèque Aimé Césaire, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 11h00 à 13h30

Venez rencontrer Pauline Vialaret, co-fondatrice et directrice de l’association Terre 2 Cultures qui œuvre pour l’intégration de personnes réfugiées souhaitant travailler dans l’agriculture. L’association T2C qui a son siège dans le 14è arrondissement de Paris, a été créée en 2018 par Pauline Vialaret, éducatrice spécialisée qui a travaillé auprès des grands exclus, et Laludin Aftab, réfugié afghan. Elle accompagne des réfugiés en situation de grande précarité afin de faciliter leur intégration par le biais d’un emploi dans l’agriculture et met en lien ces personnes avec le monde professionnel agricole. Les partenaires leur proposent des contrats de travail ainsi q’un hébergement. Elle met en place des actions qui permettent de lever les freins à l’intégration et à l’inclusion de personnes réfugiées dans la société française à travers 5 volets d’action : accompagnement à l’emploi et à l’hébergement, aux soins interculturels, au logement pérenne, aux liens sociaux. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ Solidarité

