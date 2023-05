Rencontre témoignage avec Florent Curtet Librairie Le Divan, 16 mai 2023, Paris.

Le mardi 16 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Florent Curtet à l’occasion de la parution de « Hacke-moi si tu peux » paru aux Le Cherche midi.

Florent Curtet a grandi avec le développement de l’ordinateur et d’Internet, il se choisit un pseudo et devient tout naturellement l’un des hackers français les plus infatigables du XXIè siècle.

À l’heure où le numérique représente à la fois une liberté et une menace, ce thriller vrai constitue un témoignage essentiel sur un monde qui nous échappe.

Florent Curtet est cofondateur de l’ONG Hackers sans frontières qui propose une assistance d’urgence aux victimes de cyberharcèlement et aux établissements de santé qui subissent des cyberattaques. Il dirige également Neocyber, bureau spécialisé dans la cyberdéfense.

Découvrir le livre ICI

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/

DR