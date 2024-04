Rencontre Tanguy Viel La Galerne Le Havre, mardi 16 avril 2024.

Rencontre Tanguy Viel La Galerne Le Havre Seine-Maritime

« Ce livre, j’ai choisi de l’appeler « Vivarium ». Mais qu’est le vivarium ici ? Cette série de fragments qui se voudraient abris vitrés pour la mouvante pensée ? Ou bien la vie elle-même qui nous enveloppe et nous prête, comme le biotope de l’animal, un milieu où tenir ? C’est là en tout cas que j’ai résidé un temps, au creux de cette indistinction, dans les échanges incessants du vivant et du nommé, où l’on découvre quelquefois, à la lisière de toutes les choses, de fugaces résolutions, précipités de langage qui semblent, plus qu’à l’ordinaire, faire scintiller le cristal de l’expérience. Or dans l’expérience il y a de tout des villes et des fleuves, des souvenirs et des questions, des fleurs, des amis, du vent et des lignes d’horizon. » (T. V.)

Depuis son premier roman « Le Black Note » en 1998, Tanguy Viel a écrit « Article 353 du code pénal », « Cet homme-là », « Paris-Brest » ou encore « La Fille qu’on appelle », adapté récemment pour Arte.

Inscription obligatoire

« Ce livre, j’ai choisi de l’appeler « Vivarium ». Mais qu’est le vivarium ici ? Cette série de fragments qui se voudraient abris vitrés pour la mouvante pensée ? Ou bien la vie elle-même qui nous enveloppe et nous prête, comme le biotope de l’animal, un milieu où tenir ? C’est là en tout cas que j’ai résidé un temps, au creux de cette indistinction, dans les échanges incessants du vivant et du nommé, où l’on découvre quelquefois, à la lisière de toutes les choses, de fugaces résolutions, précipités de langage qui semblent, plus qu’à l’ordinaire, faire scintiller le cristal de l’expérience. Or dans l’expérience il y a de tout des villes et des fleuves, des souvenirs et des questions, des fleurs, des amis, du vent et des lignes d’horizon. » (T. V.)

Depuis son premier roman « Le Black Note » en 1998, Tanguy Viel a écrit « Article 353 du code pénal », « Cet homme-là », « Paris-Brest » ou encore « La Fille qu’on appelle », adapté récemment pour Arte.

Inscription obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:00:00

fin : 2024-04-16

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Rencontre Tanguy Viel Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie