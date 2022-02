Rencontre/table ronde : Une langue vivante, le français !? Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 17 mars 2022, Paris.

La linguiste Anne Abeillé, le chanteur-rappeur Oxmo Puccino et l’auteure Alice Ferney dressent l’état des lieux de la diversité et de la vitalité du français contemporain, dans ses usages écrits et oraux.

Le français comporte beaucoup de fantaisies, une grammaire rigoureuse et une orthographe quelquefois originale, son apprentissage se révèle compliqué pour les jeunes et les étrangers. Mais cette langue est nourrie de mots, de regards, de tournures propres à chaque territoire et classes sociales. Elle est riche, vivante et pleine de subtilités. Celle qu’on apprend à l’école ou qu’on utilise à l’écrit diffère bien souvent de celle que l’on parle tous les jours, en France ou à l’autre bout du monde. Elle est en perpétuelle évolution : l’écriture inclusive, réformes de la grammaire, apports de mots étrangers…La linguiste Anne Abeillé, le chanteur-rappeur Oxmo Puccino et l’auteure Alice Ferney dressent l’état des lieux de la diversité et de la vitalité du français contemporain, dans ses usages écrits et oraux. Sans s’interdire des rappels historiques quand c’est nécessaire. Ils évoquent leur passion des mots, de la construction des phrases, à l’écrit comme à l’oral. Mais aussi leur attachement au français à travers sa pratique artistique et les recherches menées pour le projet scientifique contenus dans La Grande Grammaire du français, éd. Imprimerie Nationale /Actes Sud. Cette grammaire encyclopédique, inédite met à l’honneur la diversité des usages écrits et parlés et constitue un véritable état des lieux des pratiques « ordinaires » du français, depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui.

Avec : Anne Abeillé, agrégée de lettres modernes, est professeure de linguistique à l’Université de Paris et membre du Laboratoire de linguistique formelle (CNRS). Spécialiste de syntaxe française, elle a publié notamment Les Grammaires d’unification, Hermès, 2007), Une grammaire électronique du français (CNRS Éditions, 2002) et a dirigé le Corpus arboré du français (ftb.linguist.univ-paris-diderot.fr).

Oxmo Puccino, rappeur, auteur, poète franco-malien, au Mali. La principale singularité d’Oxmo Puccino réside dans son écriture, fondée sur les métaphores et les phrases choc.

À écouter : La nuit du réveil, All Points, 2019. À lire : Les réveilleurs de soleil éd. JC. Lattes, 2021.

Alice Ferney, romancière. Ses thèmes se partagent selon deux axes, d’une part la différence des sexes, la maternité et le sentiment amoureux, d’autre part l’Histoire, la guerre, l’engagement. Elle a publié plusieurs romans chez Actes Sud : Grâce et dénuement qui obtient le prix Culture et Bibliothèque pour tous en 1997 ; Le Règne du vivant, en 2014 ; L’intimité, 2020.

Modération de la rencontre par Julien Bisson, journaliste et rédacteur en chef du 1 Hebdo et de la revue America.

Soirée organisée en collaboration avec les éditions Actes Sud/Imprimerie NationaleDans le cadre de la semaine de la langue française et de la FrancophonieSur réservation au 01.44.78.80.50 / ou bibliocite.fr/evenements

