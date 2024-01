RENCONTRE/TABLE RONDE autour du Butô BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, jeudi 22 février 2024.

RENCONTRE/TABLE RONDE autour du Butô BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Jeudi 22 février, 19h00

Début : 2024-02-22 19:00

Fin : 2024-02-22 20:30

Cette rencontre/table ronde, animée par Anna Kretschmer, est ouverte aux pratiquant.e.s du butô, aux curieu.x.ses. et permettra de croiser les récits.

Le butô est une danse des ruines, des décombres, des espaces-temps-seuils. Le corps est un vaisseau en continuelle mutation qui explore l’ombre et la lumière, la présence et l’absence. Autrefois les corps des dans.eur.euse.s étaient maquillé.e.s de blanc car ielles incarnent des esprits. Cette rencontre/table ronde, animée par Anna Kretschmer, est ouverte aux pratiquant.e.s du butô, aux curieu.x.ses. et permettra de croiser les récits.

https://vimeo.com/anaanaa

http://base.ddab.org/ana-anaa

GRATUIT, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère