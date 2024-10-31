Rencontre Sympartistique Saint-Jean-d’Angély
Rencontre Sympartistique Saint-Jean-d’Angély, jeudi 31 octobre 2024.
Rencontre Sympartistique
32 rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Discussion avec Eve Kockler-Thomas sur le thème l’humanité
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-10-31 18:30:00
fin : 2024-10-31 19:30:00
32 rue Gambetta
Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@jeansangels.fr
L’événement Rencontre Sympartistique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2024-10-07 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme