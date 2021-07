Val-d'Isère Val-d'Isère Savoie, Val-d'Isère Rencontre sur sentiers avec les gardes-moniteurs du Parc national de la Vanoise » – site du Manchet Val-d’Isère Val-d'Isère Catégories d’évènement: Savoie

Val-d'Isère

2021-07-07 09:00:00 – 2021-07-07 12:00:00

Val-d’Isère Savoie Les gardes-moniteurs seront présents sur le sentier qui mène au refuge du Fond des Fours depuis le parking du Manchet. Ils sont habillés en gris avec un logo bleu sur l’épaule, posez leurs toutes vos questions ! secteur.hautetarentaise@vanoise-parcnational.fr +33 4 79 06 06 60 http://parcnational-vanoise.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-11 par

