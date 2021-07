Peisey-Nancroix Peisey-Nancroix Peisey-Nancroix, Savoie Rencontre sur sentier avec un animateur Nature du Parc national de la Vanoise – les mercredis matin- site de Rosuel Peisey-Nancroix Peisey-Nancroix Catégories d’évènement: Peisey-Nancroix

Savoie

Rencontre sur sentier avec un animateur Nature du Parc national de la Vanoise – les mercredis matin- site de Rosuel Peisey-Nancroix, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Peisey-Nancroix. Rencontre sur sentier avec un animateur Nature du Parc national de la Vanoise – les mercredis matin- site de Rosuel 2021-07-07 09:00:00 – 2021-07-07 12:00:00

Peisey-Nancroix Savoie Les mercredis matin, Nicolas, animateur Nature à Rosuel, circule sur le sentier du GR5 en direction du lac de La Plagne, une occasion de le croiser pour découvrir un panorama un peu de la biodiversité de la Vanoise. hotesse.rosuel@vanoise-parcnational.fr +33 4 79 06 48 87 http://www.vanoise-parcnational.fr/fr dernière mise à jour : 2021-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Peisey-Nancroix, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Peisey-Nancroix Adresse Ville Peisey-Nancroix lieuville 45.51794#6.8051