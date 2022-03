Rencontre sur les métiers de la maintenance dans les transports Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre sur les métiers de la maintenance dans les transports Cité des sciences et de l’Industrie, 15 mars 2022, Paris. Rencontre sur les métiers de la maintenance dans les transports

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 15 mars à 10:00

Un réseau de transport public multimodal comme la RATP déploie une grande diversité d’activités et d’expertises dans la maintenance pour assurer en particulier l’entretien des bus, du matériel roulant ferroviaire (métros, RER, tramways), des équipements (escaliers mécaniques, appareils de vente, écrans d’information voyageurs…) ou encore des infrastructures (voies, signalisation, caténaires, viaducs, tunnels…). Enseignants, participez avec votre classe à une expérience inédite qui vous plongera dans les coulisses de la RATP et permettra à vos élèves d’échanger avec des professionnels passionnés ! 10h-12h [RENCONTRE] Enseignants, participez avec votre classe à une expérience inédite qui vous plongera dans les coulisses de la RATP ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre sur les métiers de la maintenance dans les transports Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-15 was last modified: by Rencontre sur les métiers de la maintenance dans les transports Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 15 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris