RENCONTRE SUR "LES CURIOSITÉS CACHÉES DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DES MARAIS"

Sarthe

RENCONTRE SUR "LES CURIOSITÉS CACHÉES DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DES MARAIS" La Ferté-Bernard, 3 décembre 2021

2021-12-03 17:30:00

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Sarthe Nicole Prunier et Philippe Delille évoqueront la symbolique de la cordelière de l’église, mais aussi les sculptures, chimères et autres curiosités de Notre-Dame des Marais invisibles depuis le sol. +33 2 43 93 24 44 Nicole Prunier et Philippe Delille évoqueront la symbolique de la cordelière de l’église, mais aussi les sculptures, chimères et autres curiosités de Notre-Dame des Marais invisibles depuis le sol. Rue Alfred Marchand Médiathèque – La Ferté-Bernard

