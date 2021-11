ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt RENCONTRE SUR L’ENJEU MAJEUR DU CLIMAT – RAPPORT DU GIEC La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

RENCONTRE SUR L’ENJEU MAJEUR DU CLIMAT – RAPPORT DU GIEC La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 février 2022, ELANCOURT. RENCONTRE SUR L’ENJEU MAJEUR DU CLIMAT – RAPPORT DU GIEC

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 2 février 2022 à 20:00

La rencontre aura lieu à La Maison de l’environnement 6 Rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Le rapport du GIEC a été rendu en septembre 2021 et soulève de nombreuses questions. La Commanderie vous propose d’échanger avec Valérie Masson-Delmotte, scientifique dont le talent pour vulgariser, donne un éclairage à ces enjeux actuels. Valérie Masson-Delmotte est paléo-climatologue, directrice au CEA (Université Paris-Saclay) et co-présidente du groupe n°1 du GIEC. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Rencontre – Sciences Avec Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du GIEC La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT