Rencontre sur le thème des mères avec Amandine Gay et Fatima Ouassak Douarnenez, 6 novembre 2021, Douarnenez. Rencontre sur le thème des mères avec Amandine Gay et Fatima Ouassak Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

2021-11-06 19:15:00 – 2021-11-06 Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital

Douarnenez Finistère Amandine Gay, autrice de “La puissance des mères” et Fatima Ouassak, politologue et cofondatrice du collectif “front de mères”

Entrée toujours libre, toujours gratuite.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Par mail :reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Pensez à nous préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées.

