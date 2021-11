Rencontre sur le football Nivernais avec Jean-Michel Marchand Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 23 novembre 2018, Nevers.

La médiathèque Jean Jaurès a le plaisir de vous inviter à participer à une rencontre, pour la sortie du livre «Football Nivernais : Un siècle d’histoire(s)» aux éditions D’Une Pierre De Coux. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder avec M. Jean-Michel Marchand, journaliste, musicien et auteur, l’histoire des hommes et des clubs de football, qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire du ballon rond dans la Nièvre, en présence d’anciens dirigeants, journalistes, entraîneurs, formateurs et joueurs(ses). Il s’agit également d’évoquer le travail d’un passionné, qui va mettre à profit sa formation journalistique, pour reconstituer l’historique des équipes, palmarès, scores, noms des buteurs, temps forts, portraits de joueurs, dirigeants, témoins, et un travail fabuleux de collectage pour recueillir entre 2 500 et 2 700 photos toutes légendées, Vous espérant nombreux lors de cette rencontre ! Vendredi 23 Novembre à 18h30 Entrée libre Renseignements au 03 86 68 48 50

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



