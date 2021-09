Lavaré Lavaré Lavaré, Sarthe RENCONTRE SUR LE BÂTI ANCIEN : “RESTAURER, AMÉNAGER, PRÉSERVER SA MAISON RURALE” Lavaré Lavaré Catégories d’évènement: Lavaré

Sarthe

RENCONTRE SUR LE BÂTI ANCIEN : “RESTAURER, AMÉNAGER, PRÉSERVER SA MAISON RURALE” Lavaré, 3 septembre 2021, Lavaré. RENCONTRE SUR LE BÂTI ANCIEN : “RESTAURER, AMÉNAGER, PRÉSERVER SA MAISON RURALE” 2021-09-03 18:30:00 – 2021-09-03

Que vous soyez simplement curieux ou que vous ayez un projet de restauration de maison, venez nous rejoindre pour poser vos questions à Samuel Gatouillat, Président des "Mains sachantes", sur les matériaux, les solutions d'isolation, les énergies. N'hésitez pas à apporter vos plans ou/et photos de votre projet. – Accès libre et gratuit. Renseignements: Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77 ou Boucan des Arts, 06 32 60 56 90 – Rendez-vous organisé en partenariat avec le Boucan des Arts et l'association "Les Mains sachantes"

