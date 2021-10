Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Rencontre sur la transmission et la reprise d’entreprise par les salariés en coopérative Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Cette rencontre sera rythmée autour **d’informations** sur ce processus de reprise, des **témoignages** concrets de salariés ayant repris leur entreprise, ainsi qu’un temps **d’échanges**, **questions**, **réponses**. **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://framaforms.org/evenement-transmission-dentreprise-1634301595](https://framaforms.org/evenement-transmission-dentreprise-1634301595) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers)

Gratuit sur inscription

