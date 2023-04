Rencontre sur la traduction et la littérature soudanaise avec Xavier Luffin Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre sur la traduction et la littérature soudanaise avec Xavier Luffin Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Xavier Luffin est professeur de langue et littérature arabes et a reçu le Grand Prix de Traduction de la Ville d’Arles 2020. En lien avec son fonds thématique « Monde arabe », la bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz invite Xavier Luffin, auteur et traducteur de l’arabe, pour une conférence sur la traduction et la littérature soudanaise. L’une des complexités de la langue arabe est qu’en dehors de l’arabe classique, réservé à l’écriture, aux communications officielles, au religieux, de nombreux dialectes sont parlés à travers les différents pays de langue arabe. En littérature, on observe parfois la coexistence de ces deux formes dans un même roman, ou d’un livre à un autre, qui induisent des effets de style (ancrage géographique et social de la narration, contraste entre récit et dialogue…) qu’il convient de rendre dans la traduction en français. Le cas du Soudan est particulier car une seule partie de la population a l’arabe comme langue maternelle, tandis qu’une autre utilise le dialecte soudanais. Il en dérive une forme d’arabe créolisé, sur lequel Xavier Luffin s’est particulièrement penché. Xavier Luffin est professeur de langue et littérature arabes à l’Université libre de Bruxelles (ULB), membre de l’Académie Royale de Belgique et de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-mer. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la littérature arabe ainsi que de nombreuses traductions (romans, théâtre, poésie, nouvelles, récits de voyage) à partir de l’arabe, dont Le Messie du Darfour et Les Jango d’Abdelaziz Baraka Sakin – roman pour lequel il a reçu le Grand Prix de Traduction de la Ville d’Arles 2020. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes

Xavier Luffin avec quelques de ses traductions et ouvrages

