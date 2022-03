Rencontre sur la poésie francophone L’ATELIER DES MOTS Porto Alegre Catégories d’évènement: Porto Alegre

Região Geográfica Intermediária de Porto Alegre

Rencontre sur la poésie francophone L’ATELIER DES MOTS, 19 mars 2022, Porto Alegre. Rencontre sur la poésie francophone

L’ATELIER DES MOTS, le samedi 19 mars à 11:30 Rencontre littéraire autour de la poésie francophone accompagnée d’un repas francophone L’ATELIER DES MOTS RUA GENERAL SALUSTIANO 290 – PORTO ALEGRE RS Porto Alegre Centro Histórico Região Geográfica Intermediária de Porto Alegre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T11:30:00 2022-03-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Porto Alegre, Região Geográfica Intermediária de Porto Alegre Autres Lieu L'ATELIER DES MOTS Adresse RUA GENERAL SALUSTIANO 290 - PORTO ALEGRE RS Ville Porto Alegre lieuville L'ATELIER DES MOTS Porto Alegre Departement Região Geográfica Intermediária de Porto Alegre

L'ATELIER DES MOTS Porto Alegre Região Geográfica Intermediária de Porto Alegre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porto-alegre/

Rencontre sur la poésie francophone L’ATELIER DES MOTS 2022-03-19 was last modified: by Rencontre sur la poésie francophone L’ATELIER DES MOTS L'ATELIER DES MOTS 19 mars 2022 L'ATELIER DES MOTS Porto Alegre Porto Alegre

Porto Alegre Região Geográfica Intermediária de Porto Alegre