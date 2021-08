Villefranche-le-Château Villefranche-le-Château Drôme, Villefranche-le-Château Rencontre sur Bergies Villefranche-le-Château Villefranche-le-Château Catégories d’évènement: Drôme

Villefranche-le-Château Drôme Villefranche-le-Château Venez rencontrer le troupeau de 300 brebis et l’éleveuse bergère.

Balade matinale d’environ 2h, repas tiré du sac.

Enfants à partir de 10 ans.

Chiens non admis. smbp@baronnies-provencales.fr +33 4 75 26 79 05 http://www.baronnies-provencales.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-29 par

