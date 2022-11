RENCONTRE SUIVIE D’UNE DÉDICACE GOURMANDE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges Rencontre avec Christophe Felder.

Christophe Felder est né en 1965 à Benfeld dans le Bas-Rhin.

Maître pâtissier, Christophe Felder grandit dans cet univers gourmand grâce à son père, boulanger pâtissier en Alsace, qui lui apprend l’essentiel, la qualité, la simplicité, le travail et la rigueur et qui lui transmet le goût pour la formation.

Puis il suit une formation à Strasbourg chez le pâtissier Litzer-Vogel. Dès 17 ans, il obtient sa première médaille d’or avec les félicitations du jury au Salon européen.

Parcours brillant, après avoir fait ses preuves chez Fauchon et Guy Savoy, à 23 ans il rentre à l’hôtel de Crillon comme chef pâtissier et honorera ce poste durant 15 ans.

Aujourd’hui à son compte, Christophe Felder déborde d’activités. Consultant et inventeur de desserts pas comme les autres, formateur, auteur, patron d’établissement.

Cette rencontre sera suivie d'une dédicace gourmande.

