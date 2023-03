Rencontre : Stéphane Mandelbaum, artiste musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre : Stéphane Mandelbaum, artiste musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 4 avril 2023, Paris. Le mardi 04 avril 2023

de 19h00 à 20h00

. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité À l’occasion de la parution de la monographie de l’artiste aux éditions Martin de Halleux, rencontre en présence de Martin de Halleux, éditeur, Bruno Jean, directeur de l’ouvrage, Gilles Sebhan, essayiste, Catherine Wermester, maîtresse de conférences, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travailleur inépuisable, Stéphane Mandelbaum (1961-1986) puise l’iconographie qui marque son oeuvre dans sa culture littéraire, cinématographique et picturale, ainsi que dans ses origines juives. Fasciné tant par le génie des artistes qui l’ont précédé que par leur destin parfois tragique et transgressif, il représente Francis Bacon, Pablo Picasso, Pier Paolo Pasolini, Arthur Rimbaud, Pierre Goldman… La revendication de son identité le conduit à dessiner des dignitaires nazis et à aborder ce thème de façon souvent provocante. Dans son « oeuvre intime », il livre son quotidien, vécu ou rêvé, fait de voyages, de braquages, d’expositions et d’énumérations compulsives. En partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/stephane-mandelbaum-artiste-30446 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235836326620400038

© Galerie Zlotowski, Paris Stéphane Mandelbaum, Composition (Mishima, Bacon…), 1980. Stylo-bille sur papier

