RENCONTRE SPORTIVE HUGO HAY, ATHLETE OLYMPIQUE Salle de la Chapelaine Divatte-sur-Loire, vendredi 8 mars 2024.

RENCONTRE SPORTIVE HUGO HAY, ATHLETE OLYMPIQUE Salle de la Chapelaine Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique

Venez rencontrer et échanger avec l’athète olympique Hugo Hay lors d’une soirée sous le signe du sport et de la convivialité !

Hugo HAY est un athlète français, spécialiste des courses de cross-country et du 5 000 mètres, membre du Sèvre Bocage AC (Deux-Sèvres). Multimédaillé européen chez les jeunes, il a ensuite représenté la France aux Jeux olympiques d’été de 2020. Il participera cet été aux Jeux Olympique de Paris 2024. Hugo HAY conjugue performance et plaisir, bien conscient des situations économiques parfois difficiles pour les petites et moyennes structures sportives il a à cœur de les aider à se développer.

Divatte-sur-Loire est labélisée Terre de Jeux 2024. Terre de Jeux 2024 est un label destiné aux collectivités territoriales et aux acteurs du mouvement sportif qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager dans l’aventure des Jeux de Paris 2024.

C’est pourquoi la municipalité vous propose une soirée de rencontre et d’échange avec un athlète olympique français, Hugo HAY. Cette action s’adresse au grand public, le but étant de découvrir son parcours, sa discipline et sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris. La soirée sera animée par Vincent NORI, animateur pour la radio Collines.

Au programme

18h30 Accueil du public

19h00 Rencontre et échange avec Hugo et l’animateur

20h30 Dédicace de l’athlète et moment convivial autour d’un pot

Inscription avant le 1 mars 2024 auprès du service événementiel camille.fillon@divattesurloire.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

Salle de la Chapelaine Rue du Stade

Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

